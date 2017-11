Fútbol- Paolo Guerrero afirma ser inocente de la acusación de dopaje y dice estar "muy dolido"

El futbolista peruano Paolo Guerrero aseguró el viernes que no ha consumido sustancias prohibidas, después de que el "resultado analítico adverso" de un control antidopaje llevó a la FIFA a suspenderlo por 30 días y lo excluyó de la repesca para el Mundial de Rusia 2018.

"Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30.000 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada", dijo Guerrero a Canal N.

"Esto es muy injusto para mí, me duele mucho pero nadie me para, es una lucha, sé que voy a probar que soy inocente", agregó.

"Me siento muy triste de no estar apoyando a mis compañeros ahora, es un momento muy doloroso porque yo merecía jugar esos dos partidos y me quitaron, me sacaron de estos dos partidos", precisó Guerrero.