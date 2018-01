Gabriel Jesús volverá en un mes con el Manchester City tras su lesión de rodilla

El delantero brasileño del Manchester City Gabriel Jesús volverá a ponerse a las órdenes de Pep Guardiola en un mes, tras el tratamiento al que se ha sometido en España de su lesión de rodilla, tal y como ha afirmado este viernes el entrenador del club inglés, que espera la reaparición de su delantero para el encuentro de ida de Liga de Campeones ante el Basilea.

Por último, el preparador zanjó esos rumores volviendo a destacar la importancia del encuentro ante los 'reds'. "No me gustaría que mis jugadores me vieran en la televisión o me leyeran en los periódicos hablando de otras cosas que no son importantes. Lo verdaderamente importante son los 90 minutos en el campo", sentenció.