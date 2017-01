Gaizka Garitano: "La distancia al descenso es muy engañosa"

El entrenador del Deportivo de la Coruña, Gaizka Garitano, pidió a su equipo cero confianzas ya que siguen "en la pelea" por alejarse de la zona de descenso, de la cual manejan una "distancia muy engañosa", por lo que buscarán dar un paso más en el cierre de la primera vuelta de LaLiga Santander ante la UD Las Palmas.

"Seguimos en la pelea. Todo lo que sea pensar que ya hemos salido, que ya no hay que mirar para abajo, creo que sería el peor error que podemos cometer. Yo también miro hacia arriba y quiero engancharme ahí. Pero para eso necesitamos ganar, y no es fácil", indicó.

"Nosotros vamos partido a partido, intentar ganar, pero no pensar que porque ahora estemos a 6 puntos del descenso esto haya cambiado. Mañana podemos estar a 3. Queremos estar a 8, o a 9, o cada vez más arriba", añadió.

Sin haber conseguido aún la primera victoria fuera de casa, el técnico de los gallegos pidió echar el resto en Gran Canaria. "Es lo que tenemos ahora mismo en mente, acabar con 21 puntos. La distancia al descenso es muy engañosa, seguimos en los puestos de abajo", indicó.

"Seguimos abajo y tenemos que intentar enganchar con los puestos de arriba. Esto va a ser una pelea muy dura hasta el final", añadió, contento eso sí con la versión de su equipo. "Ya hace bastante tiempo el equipo se parece a lo que yo quiero", afirmó.

"No desde los resultados son mejores, sino desde antes. Desde que los resultados no eran tan buenos, el equipo estaba muy cerca de ganar muchos partidos. No ha cambiado en exceso el equipo desde hace dos meses o dos meses y medio", añadió.

Sobre el cuadro canario, Garitano reconoció el buen trato del balón de los de Quique Setién. "Si tú les das siempre la pelota, ellos tienen mucho brillo con el balón, muchos futbolistas de calidad, Jonathan Viera, Roque Mesa... Tienen arriba gente desequilibrante", explicó.

"Ellos se encuentran muy a gusto con el balón. Tienes que defender bien y luego nosotros somos capaces de tener el balón. Si encontramos la profundidad que necesitamos, somos con balón un equipo que hace cosas, que maneja bien la pelota", finalizó.