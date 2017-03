Garay: "Voro es muy querido en el vestuario y eso se nota día a día"

El jugador del Valencia CF Ezequiel Garay confesó este viernes que el técnico 'che', Salvador González 'Voro', es "muy querido en el vestuario", y "eso se nota día a día" en la mejora del rendimiento del equipo en este segundo tramo de la temporada, y añadió que "poco a poco" están consiguiendo "sacar adelante" la situación.

"Voro fue jugador de aquí, él sabe lo que es el Valencia, sabe lo que es el club y conoce mucho a los jugadores. Es muy querido en el vestuario y eso se nota día a día", afirmó el jugador sobre su actual técnico en una entrevista a LaLiga, donde también repasó la actual temporada que está haciendo el Valencia desde que él llegó.

"Sabía que venía en una situación complicada pero también sabía que había jugadores con mucha calidad que podían sacar adelante esta situación. Me tocó vivir una situación muy complicada con derrotas muy seguidas y lesiones que nunca me habían pasado en toda mi carrera, pero sabía que en cuaquier momento este equipo se iba a levantar. Poco a poco lo estamos consiguiendo. Estamos demostrando que somos un equipo que puede estar ahí, y eso se consigue con trabajo", apuntó.

El defensa también hizo un repaso a su carrera previa llegada al club 'che', comenzando por su llegada a España, concretamente al Racing de Santander. "Yo llegué muy pequeñito aquí, con 18 para 19 años. Con muy poca experiencia y en una situación muy difícil cuando llegué al Racing. Estaba peleando el descenso. Luego ya le siguiente temporada empecé a jugar y fue un año muy bonito consiguiendo cosas importantes que nunca había conseguido el club", dijo.

Después expresó su incredulidad al recalar en el Real Madrid. "El salto al Madrid fue algo muy importante en mi carrera por llegar a un club tan grande. Era muy joven. Creo que era el sueño de todo jugador, con mi edad, jugar en el mejor club del mundo. Cuando estaba ahí no me lo podía creer porque era muy joven e intentaba disfrutar del día a día", confesó.

Tras su paso por el Benfica y el Zenit, el argentino llegó a su actual club tras un mercado de fichajes donde sufrió "en casa con la familia". "Al concretarse en el último día de mercado, fueron días de estar en casa sufriendo con la familia sufriendo sobre si va a ser o no va a ser. El día que me dijeron que sí, la mochila que nos salió de encima a mí y a mi mujer, que fuimos los que más lo sufrimos, fue impresionante", apuntó.

"Llegar aquí fue espectacular desde el primer momento. La gente me demostraba el cariño sin saber que yo iba a fichar por el Valencia. Una vez que se concretó todo me demostraron más y hasta hoy. La verdad es que estoy muy feliz", manifestó.

"ESTAMOS EN LA MEJOR LIGA DEL MUNDO"

Por otro lado, Garay valoró la dificultad de mantener la portería a cero en Laliga Santander, a la que calificó como "la mejor Liga del mundo". "Estamos en la mejor Liga del mundo. Todos los rivales saben jugar, entonces se hace complicado mantener la portería a cero. Nosotros trabajamos para intentarlo y si nos hacen gol hay que hacer la mayor cantidad posible nosotros para poder ganar los partidos", dijo.

Finalmente, habló de un jugador referente para él, Roberto Ayala, argentino que también jugó en el Valencia. "Cuando empecé en la selección juvenil yo tenía quince años. Había veces que podíamos ver los entrenamientos de la selección mayor y la verdad es que me gustaba mucho cómo jugaba, su carácter y lo que más me impresionaba era cómo saltaba. Es un jugador que siempre me ha gustado y ha marcado mucho en este club. Ojalá que yo pueda hacer un 20% de lo que hizo él", concluyó.