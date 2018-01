Garitano: "Fastidia mucho perder después del gran esfuerzo"

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, reconoció que "fastidia mucho perder" después del "gran esfuerzo" que realizaron sus jugadores ante el Real Madrid (0-1), en el partido de ida de cuartos de final de la Copa del Rey, pero destacó el espíritu de su plantilla tras haber "competido" al conjunto blanco.

"Después de una derrota siempre estás mal. Fastidia mucho perder después del gran esfuerzo. Nuestro estado de ánimo es bueno y en el Bernabéu intentaremos otra vez lo mismo. Competir y aprovechar las opciones que podamos tener", valoró el técnico vasco, que no quiso realizar valoraciones del árbitro: "No tengo ningún comentario. Aquí en Leganés no hablamos de los árbitros".