Garitano: "Queremos meter al Málaga en problemas"

El entrenador del C.D. Leganés, Asier Garitano, aseguró este viernes que quieren "meter al Málaga en problemas" en el partido que les enfrentará al conjunto andaluz el próximo domingo (12.00 horas), un rival que "no se esperaba" estar en la decimosexta posición tras 27 jornadas de Liga.

"Nos jugamos la vida, no nos podemos relajar con el Málaga. Hemos trabajado bien la semana, pensando en el partido que tenemos por delante. Ellos tendrán más presión. Su idea es venir aquí y ganar aquí para no tener problemas y la nuestra es al revés", aseguró el técnico vasco en rueda de prensa.

"El Málaga es un buen equipo y no quiere meterse en problemas y nosotros queremos meterles a ellos en muchos más problemas. Será un partido muy complicado. Por eso la importancia del partido. La valoración la haremos cuando termine", añadió Garitano, que afirmó que "no suele ser sencillo" afrontar la situación de visitar Butarque tras el cambio de entrenador. "No pensaban estar luchando por la permanencia. Nosotros lo llevamos con normalidad", añadió.

Preguntado por las posibles ausencias, el preparador pepinero solo confirmó la baja de Omar Ramos. Timor y Koné ya están en la dinámica del grupo, mientras que Gabriel y Ruben Pérez serán dudas hasta el mismo día del partido por diversas molestias. "Dependerán de las sensaciones del entreno de mañana. Y Gabriel, igual, lo decidiremos tras el último entrenamiento", aseveró.

Por último, Garitano no quiso establecer una cifra de puntos para lograr la salvación. "No sé si 32, 33 -en respuesta al periodista- igual hacen falta 40 puntos. No tengo ni idea. Aquí las cosas cambian mucho de una semana a otra, no sabemos lo que va a pasar en el mes de mayo o lo que pase antes en abril. Cada partido hay que afrontarlo como una final", finalizó.