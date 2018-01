Garitano: "Como se enfaden, alguno lo va a pagar"

El técnico del Leganés, Asier Garitano, ha avisado de que como los jugadores del Real Madrid "se enfaden, alguno lo va a pagar", en la previa de la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey este jueves (21:30 horas) en Butarque ante los blancos, con los que "hay una diferencia abismal" pero que espera "llevar la eliminatoria abierta al Bernabéu.

"La situación del Real Madrid siempre se compara con la del FC Barcelona. En Liga, pues sí, va mal pero es muy superior a todo el mundo. Tienen experiencia, son buenos y van a dar su mejor versión que es muy grande y como se enfaden, alguno lo va a pagar y eso me molesta", comentó el técnico de Bergara en la rueda de prensa previa al derbi de este jueves.

Preguntado por la posibilidad de que el Real Madrid acuda a Butarque con el 'Plan B', el técnico blanquiazul recordó el partido liguero que los blancos ganaron por 2-4 la pasada temporada. "Mejor que no estén los mejores pero mira el año pasado que no vinieron los mejores y nos pasaron por encima", reconoció.

Además, Garitano declaró que los cambios de alineación de un partido a otro "no es nada nuevo". "No sé que es lo habitual. Aún descansando hemos tenido contratiempos y hay momentos en los que hay que parar y dar un respiro. No es nada nuevo ya lo hicimos contra el Celta. Hay que elegir lo mejor y los que estuvieron contra el Betis lo hicieron a un buen nivel", afirmó.