Garitano: "La mentalidad esta temporada es competir contra los mejores"

El técnico del CD Leganés, Asier Garitano, explicó que la "mentalidad" del conjunto pepinero es "competir contra los mejores" en su segundo año en LaLiga Santander, por lo cual espera una versión mejorada de los suyos ante el FC Barcelona este sábado en Butarque, en comparación con la abultada derrota del año pasado y más parecido a la pelea sin premio en el Camp Nou.

"Nos jugamos mucho. Venimos de dos derrotas y necesitamos sumar y seguir siendo mejores. Los últimos partidos estando bien no nos ha dado y en casa cada vez vamos a ser más fuertes. Estos partidos nos van a servir a ser cada vez un mejor Leganés. Tenemos más experiencia, mentalmente preparados. El año pasado valía un poco todo, algo de conformismo. Para el crecimiento del equipo necesitamos otra mentalidad. La exigencia tiene que ser máxima", añadió.

Además, Garitano elogió a Ernesto Valverde y a un Barça "acostumbrado a ganar" a pesar del golpe de la salida de Neymar. "Aquí regalar no regala nadie, ni al Barcelona. Si ha conseguido esos puntos es porque ha sido mejor que los rivales y ha hecho mejor las cosas. El Barça es capaz de jugar de diferente forma porque se le va un jugador importante, con poco tiempo", explicó sobre el líder.

"Su trabajo y sus números están ahí. No me extraña nada y seguro que los mejores momentos del Barça están por llegar", apuntó sobre Valverde, antes de referirse a un Messi autor de dos goles el año pasado en Butarque. "Lo ideal es que no le llegue el balón. Los que tiene alrededor le hacen mejor, le llega el balón muy rápido. Es difícil, todo el mundo intenta lo mismo. Lo intentaremos, potenciar lo nuestro con la idea de hacerle daño al Barcelona", finalizó.