'Gato' Romero: "Demostraré que el Málaga no se ha equivocado"

El nuevo entrenador del Málaga CF, Marcelo 'Gato' Romero, ha reconocido este viernes que intentará demostrar al club que "no se ha equivocado" con su apuesta al frente del primer equipo y se ha mostrado orgulloso de que la directiva haya confiando en gente de la casa para conformar el cuerpo técnico, avanzando que los aficionados verán a un equipo "más sólido".

"Tanto con Javi Gracia como con Juande Ramos he aprendido mucho. Soy un currante nato, aunque los resultados son los que mandan al final, pero ya cuando llegue aquí habían muchas dudas de si iba a valer para el equipo. Es por ello que tengo una motivación espectacular por demostrar que no se han equivocado conmigo", apuntó ante los medios en la rueda de prensa de su presentación.

El 'Gato' afirmó que está "orgulloso" de su nueva etapa en el banquillo del Málaga y más después de haber vestido la camiseta blanquiazul como jugador. "He tenido el placer de jugar aquí, en donde se lograron cosas importantes. Me conocen como futbolista y como persona. Han sido pocos los privilegiados que han podido volver a esta casa, y tener este reconocimiento. Que se confíe en gente de la casa importante", manifestó.

"Estoy más cerca de los jugadores y conozco al equipo, y es por ello que estoy capacitado para llevar este proyecto adelante. Además, estoy aquí por mí y no por nadie", señaló el nuevo técnico blanquiazul, que además tuvo buenas palabras para Juande Ramos, quien presentó su dimisión después de caer en Copa ante el Córdoba.

"Lo tuve como entrenador. Es una excelente persona y gran trabajador y todos sus consejos serán bienvenidos. Empieza una nueva etapa. Ha habido muchos nombres y el jeque lo ha tenido claro. Entre todas las elecciones han acertado, y quiero agradecer su confianza ya que el trabajo realizado hasta el momento al final ha obtenido sus frutos", reiteró.

En todo momento dejó claro que ahora se verá a un Málaga "más sólido", aunque también hizo un llamamiento a la afición. "La gente quiere ver un equipo sólido y convencido que llega a la Rosaleda y va a salir ganar. Quiero convencer a la gente que el Málaga es una familia y vamos de la mano, porque los jugadores juegan, pero quien aprieta son nuestros aficionados. Saben lo que he dado para el equipo", apunto el 'Gato', acompañado en todo momento por el director deportivo del club, Francesc Arnau.

"Se está conversando todo, aunque lo más importante es fijarnos en los jugadores de la casa. Para mi los más importantes son los que están", explicó en referencia a posibles incorporaciones, aunque Arnau ya afirmó más tarde que tendrán la intención de reforzar el nivel de la plantilla. "Confiamos en los jugadores que tenemos aunque intentaremos mejorar la plantilla, tanto a nivel de calidad como de cantidad por las bajas que hemos sufrido", apuntó.

"Los jugadores son profesionales. Tenemos un vestuario fuerte y unido, donde no hay brechas y eso es lo más importante. Intentaremos mostrar la unión que tienen los jugadores dentro del campo. Lo único que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar", aclaró Marcelo Romero en referencia a una posible división del vestuario.

Aún así, apuntó que no será motivo de burla su sobrenombre de 'Gato' para su plantilla. "No va haber problema ya que nos conocemos de mucho años y siempre ha habido un respeto mutuo. La autoridad la tienes o no la tienes. Hay que mantener esa distancia de entrenador, aunque les seré cercano", explicó.

En el día de su presentación no quiso hablar de Europa, ya que el principal objetivo "es el Celta", su próximo rival. "Después habrá que ir viendo. Se ha echo un esfuerzo para traer jugadores de categoría y debemos dar la talla", concluyó.

Por su parte, Arnau destacó que fue una "sorpresa" la dimisión de Juande. "Después de esa decisión se ha portado como un caballero y todo lo que ha venido después ha sido fácil. Es duro ver un cambio de entrenador con los puntos que tenemos. La vida sigue y nos decidimos por una apuesta de la casa, que le será más fácil conectar con la gente de la casa", añadió.