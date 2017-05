Gayà: "Marcelino es un grandísimo entrenador, lo ha hecho bien en todos los equipos"

El jugador del Valencia José Luis Gayà se alegró por la contratación de Marcelino García Toral como técnico 'che' y aseguró que es un "grandísimo entrenador" además de recordar que "lo ha hecho bien en todos los equipos" que ha estado.

Preguntado por la temporada que acaba de finalizar, el defensa zurdo reconoció que el club no vivió su mejor curso. "No ha sido una temporada fácil para nadie. Esperábamos dar un paso más y no ha sido así. Está claro que somos el Valencia y tenemos que dar una mejor imagen que esta temporada", espetó.