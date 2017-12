Gil Marín confirma "otro esfuerzo" en verano por Griezmann y un acuerdo para la cesión de Vietto al Sporting

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, confirmó que tiene previsto volver a hacer "un esfuerzo" este próximo verano por retener a Antoine Griezmann, dejando claro que no se marchará en el mercado invernal, y dio prácticamente por realizada la cesión con opción de compra de Luciano Vietto al Sporting de Portugal.

"No depende de nosotros", aseguró Gil Marín sobre el futuro del francés al micrófono de 'Mega'. "En verano hicimos un esfuerzo muy por encima de nuestras posibilidades reales para que se quedase y lo volveremos a hacer en el próximo verano", añadió.

Gil Marín aclaró que la cláusula de rescisión del contrato del delantero "es de 200 millones hasta el 1 de julio", fecha en la que se reduce a la mitad, pero insistió en el deseo del club de quedarse con él. "No lo queremos vender ni ahora ni en el verano. Es muy importante para nosotros, ha crecido mucho con nosotros y nosotros con él", sentenció.

Por otro lado, subrayó que "no" hay ninguna operación en relación a una posible salida del belga Yannick Carrasco y que, respecto a Luciano Vietto admitió "un acuerdo alcanzado" con el Sporting portugués "para una cesión con opción de compra". "Esperamos su aceptación. Le ha mostrado su predisposición al director deportivo, pero hasta que no lleguen los jugadores no lo podemos saber", advirtió.