Godín: "Griezmann ha hecho una temporada al nivel de Messi y Cristiano"

El futbolista del Atlético de Madrid Diego Godín ha manifestado que su compañero Antonine Griezmann se merece ganar el 'The Best' de la FIFA porque ha hecho una temporada "impresionante", al nivel de la del Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, subrayando que desde que el francés llegó al conjunto colchonero ha sabido mantener los "destellos de crack" que dejó en la Real Sociedad.

"Creo que la temporada de Griezmann fue impresionante, por lo que se hizo a nivel grupal, que, obviamente, siempre le da mucho más valor a lo individual, pero él hizo una temporada tanto al nivel de Cristiano como de Messi", dijo Godín en una entrevista a 'FIFA.com' que recoge Europa Press.

Además, comentó que el galo logró en la Real Sociedad "llamar la atención" porque tenía "destellos de crack" y que desde que fichó por el conjunto rojiblanco ha sabido mantener la regularidad y ser "decisivo" en la gran mayoría de los partidos". "Está mucho más cerca del gol, que es lo que le da valor a un delantero. En esto creo que es en lo que más ha crecido", apuntó.

Para el uruguayo Diego Pablo Simeone ha tenido "mucho que ver" en la progresión del delantero francés, ya que desde que llegó al equipo le pidió y le exigió que fuera decisivo y estuviera "más cerca de la portería y del gol".

Finalmente, expresó que espera que el '7' del 'Atleti' gane el 'The Best' de la FIFA porque ha tenido "un nivel espectacular y brillante" durante la temporada. "Además, me gustaría que lo ganara por la amistad que tenemos", sentenció.