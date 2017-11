Griezmann: "Hay que ganar el primer derbi en el Metropolitano"

El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann reconoció que la semana del derbi es larga y de "tensión", deseando que llegue el duelo ante el Real Madrid este sábado en la duodécima jornada de LaLiga Santander, el primero que acogerá el Wanda Metropolitano, una motivación rojiblanca más para buscar la victoria.

"La única vez que me sentí presionado fue cuando tuve a mi hija. Cuando tenía pocos meses, era mucha presión. El gol es lo que hacemos, es lo que sabemos hacer, meter goles y ya llegarán. No estoy preocupado, estoy feliz con mi juego, ya entrará el balón", indicó el ariete francés en una entrevista este miércoles a LaLiga.

Griezmann se refirió así a su crisis con el gol en una temporada complicada para el Atleti, en especial en Liga de Campeones y a ocho puntos del líder Barcelona en liga. "Bonito es siempre meter gol, da igual el resultado, pero es una sensación que no encuentras en ningún lugar. Siempre apetece meter goles", afirmó, deseando volver a hacer su baile de goleador.

"La gente y los niños me hacen ese gesto por la calle y me hace muy feliz. Lo vi en un videoclip de Drake, lo hice una vez cuando marqué y lo he seguido haciendo. Quiero celebrar más goles, pero hay que seguir así. Durante la semana ensayamos todos los tiros pero es en los partidos donde nos está costando", añadió.