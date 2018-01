Guardiola: "La Federación debe reflexionar porque vamos a acabar matando a los jugadores"

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, confirmó la lesión de su delantero Gabriel Jesús para las próximas cuatro o seis semanas, la cual considera viene provocada por los riesgos del calendario, haciendo ver que la federación inglesa debe "reflexionar" para buscar en su fútbol "la calidad y no la cantidad".

El entrenador 'citizen' no cuestionó la celebración del 'Boxing Day', una "gran tradición" de la Premier League, pero sí el hecho de que "no se protege a los futbolistas". "No puedes jugar cada dos días. Son artistas y ellos son la razón de que estemos aquí. Debemos buscar la calidad y no la cantidad", recalcó.