Guardiola: "Fuimos mejores en la segunda parte, pero no fue suficiente"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró que fueron mejores que el AS Mónaco "en la segunda parte", pero "no fue suficiente" para obtener el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones después de perder 3-1 en su visita al estadio Luis II con motivo del choque de vuelta de octavos.

"Jugamos de forma excepcional en la segunda parte, pero nos olvidamos en la primera. Fuimos mejores (en la segunda mitad), pero no fue suficiente", valoró Guardiola quien siempre había disputado las semifinales de la Champions desde que se convirtió en entrenador.

"Es lo único que me entristece. Cuando juegas al contrario puede ganarte, pero no hemos estado allí", añadió en relación a la primera parte en la que los monegascos estuvieron muy acertados. "Normalmente jugamos a buen nivel, pero aquí no lo hicimos. Aprenderemos. El equipo no tiene mucha experiencia", agregó.

Además, Guardiola aseguró que "en el momento preciso" es cuando deben "estar" de cara al futuro. "Mejoraremos, pero esta competición es muy exigente. Algunas veces debemos ser especiales y tener suerte. No lo tuvimos", espetó.

"En la segunda parte tuvimos ocasiones y no las aprovechamos, por eso nos hemos quedado fuera. Las jugadas a balón parado son muy importantes a este nivel. El Barcelona y el Madrid marcaron de esa forma la semana pasada. No estuvimos en los primeros 45 minutos", incidió.