Guerrero: "No me siento aliviado, para mí es importante seguir peleando para demostrar mi inocencia"

El capitán de la selección peruana de fútbol, Paolo Guerrero, aseguró que es inocente y que luchará por limpiar su nombre después de que la FIFA redujera su sanción por dopaje a seis meses, lo que le permitirá jugar el Mundial de Rusia del próximo año.

El organismo rector del fútbol mundial redujo el pasado miércoles la sanción a seis meses, pero Guerrero aún no está contento. "Obviamente no me siento aliviado. Es importante para mí seguir peleando para demostrar mi inocencia", dijo a Reuters TV el jueves en Río de Janeiro.

"No estoy tranquilo ahora porque redujeron la sanción. Voy a seguir luchando para demostrar mi inocencia. Realmente es una injusticia que me hayan castigado, ya que he demostrado que soy inocente todo el tiempo. Lo probé y lo seguiré probando hasta que me absuelvan", añadió el ex atacante del Bayern Múnich.