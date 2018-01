Guidetti: "Espero ayudar al equipo a ganar"

El futbolista sueco John Guidetti, nuevo fichaje del Deportivo Alavés, ha señalado este lunes en su presentación como jugador albiazul que espera "ayudar" al equipo para "ganar" y se ha mostrado "feliz" de compartir vestuario con jugadores de la talla de Munir, Burgui o Bojan.

"He visto varios partidos del Alavés y tiene jugadores muy buenos. Estoy feliz de tener la oportunidad de jugar con Munir, Burgui, Bojan y el resto de compañeros. Me gusta ganar y quiero ganar a todo: fútbol, cartas o monopoly. Si no lo consigo, me enfado mucho y espero ayudar al equipo a ganar", explicó en su presentación como nuevo jugador albiazul.