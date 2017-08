Henderson: "He hablado con Coutinho y no puedo influir en su situación"

El capitán del Liverpool, Jordan Henderson, ha reconocido que ha hablado con su compañero Philippe Coutinho sobre su futuro, pero ha indicado que no puede "influir" en lo que elija el centrocampista brasileño, pretendido por el FC Barcelona.

"Es, obviamente, una situación difícil para Phil. Lo que yo diga no ayudará a la situación. Todos los jugadores estamos totalmente concentrados en el partido", indicó en la rueda de prensa previa al partido de ida del 'play-off' de la Liga de Campeones de este martes en casa del Hoffenheim alemán.

Henderson explicó que el vestuario quiere que el internacional brasileño se quede. "Si le preguntas a todo el mundo, quieren que Phil se quede, es un jugador de clase mundial. He hablado con Phil en privado, no creo que pueda influir en la situación. Estoy a su lado y tengo mucho respeto por él, pero todo lo que sucede no tiene nada que ver conmigo", concluyó.