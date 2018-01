Herido grave un hincha del Atlético de 22 años apuñalado en las inmediaciones del estadio

Un hincha del Atlético de Madrid de 22 años ha resultado herido grave tras recibir tres puñaladas en las inmediaciones del Wanda Metropolitano, donde a las 19.00 horas comenzaba un partido de Copa del Rey entre el club colchonero y el Sevilla Fútbol Club.

"No sé lo que habrá pasado pero espero que no sea grave. Estas situaciones hay que estar tranquilos y hablar lo menos posible porque no se sabe lo que ha pasado. Siento mucho que haya pasado esto y espero que no sea nada grave", concluyó.