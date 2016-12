Hernán Pérez: "Cada vez estamos más cerca de lo que quiere el entrenador"

El jugador del RCD Espanyol Hérnan Pérez ha afirmado este jueves que el equipo cada vez "está más cerca" de lo que quiere Quique Sánchez Flores, destacando que la eliminación en Copa ante el Alcorcón está "olvidada", y que si siguen cómo hasta ahora acabarán bien en LaLiga Santander.

"El inicio fue un poco irregular, pero el equipo ha mejorado mucho desde que comenzó la Liga. Tenemos que seguir creciendo y estar lo más arriba posible. Pienso que cada vez estamos más cerca de lo que quiere el entrenador: estar más compactos, recibir pocos goles y estar en una buena línea de trabajo", apuntó Pérez en rueda de prensa.

El interior paraguayo admitió que la derrota ante el Barça "entra dentro de la normalidad" y también señaló que la eliminación en manos del Alcorcón está "olvidada". "No nos afecta y estamos muy centrados en la liga. Por nuestra mentalidad y amor propio seguiremos luchando al máximo en esta competición", manifestó.

"Creo que si seguimos en esta dinámica, dejando de lado el Alcorcón y la derrota en el Camp Nou, estamos en un camino muy bueno. Si seguimos igual acabaremos bien la Liga", reiteró el internacional en referencia a las ambiciones del equipo de cara a la segunda parte de la temporada.

Finalmente, pidió que para el próximo 2017 las lesiones le respeten y que pueda anotar más goles. "He tenido muchos minutos y lo he jugado casi todo de titular. Los partidos que me he perdido han sido por lesión o por aspectos no deportivos. En 2017 espero estar mucho mejor, con más goles y que las lesiones me respeten", concluyó.