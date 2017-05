Herrera: "Quiero acordarme de mis compañeros del Athletic, esto también va por ellos"

El jugador del Manchester United Ander Herrera se mostró "muy contento" tras conquistar la Europa League frente al Ajax (0-2) y recordó a sus compañeros del Athletic, con quienes perdió una final de la misma competición hace cinco años ante el Atlético de Madrid.

"Un título es algo único y estoy muy feliz porque en la Liga no hemos hecho una buena temporada. Sin embargo, tenemos tres títulos", comentó orgulloso el ex del Athletic y Zaragoza. "Por eso me acuerdo de mis compañeros porque aquella final que perdimos dolió mucho, se la dedico a ellos", indicó.