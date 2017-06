El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha asegurado que la Copa del Mundo de Catar 2022 no está en peligro a pesar de la crisis diplomática que envuelve al país catarí tras las acusaciones de apoyo al terrorismo y después de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Bahrein hayan roto las relaciones con Doha.

"El Mundial no está en peligro. En cualquier caso, no tengo el hábito de especular y no voy a hacerlo", puntualizó. "Pero por otra parte, estoy seguro de que la región volverá a una situación normalizada. La Copa del Mundo es en 2022, en cinco años", subrayó.