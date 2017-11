Iniesta y Buffon, sin miedo a la futura retirada y orgullosos de sus carreras

Los capitanes del FC Barcelona y Juventus, Andrés Iniesta y Gianluigi Buffon, han negado tener miedo al pensar en el día en que se retiren y coinciden en destacar el "orgullo" que sienten al hacer un repaso de sus largas carreras, que en caso del meta italiano podría acabar a final de esta temporada y que en del blaugrana cuando su cuerpo "aguante".

"Hasta que el cuerpo aguante", aseguró Iniesta sobre hasta cuándo jugará. "No tengo miedo de dejarlo, todo en la vida tiene un límite y un final", explicó el manchego sobre si le da pavor pensar en el día en que ya no se ponga más las botas.

Por su parte, 'Gigi' Buffon apuntó que "seguramente" se retirará este año. "Más que seguro, estoy sereno. Es una suerte tener futuro, tengo mucha curiosidad en la vida, y dejar el fútbol no me da miedo. No me gusta parecer una marioneta o un ignorante, cualquier cosa que haga lo haré cuando esté preparado", afirmó sobre su día a día tras dejar el fútbol.