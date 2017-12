Iniesta: "Esto es una carrera de fondo e intentaremos cometer los menores errores posible"

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta intentó restar importancia a la victoria en el Clásico, dejando claro que sólo es "dar un paso más" en LaLiga Santander, "una carrera de fondo" donde ahora deben intentar "cometer los menos errores posibles".

De todos modos, no dio la Liga por perdida para su rival. "No le descartaba antes y no lo hago ahora, quedan muchos puntos y el fútbol y el deporte nos ha demostrado cosas imposibles muchas veces. Esto es una carrera de fondo e intentaremos cometer los menores errores posibles", subrayó.