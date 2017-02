Iniesta: "Estamos al mil por mil con Luis Enrique"

El capitán del FC Barcelona Andrés Iniesta ha asegurado este lunes que no ve "ninguna duda" en el compromiso entre los jugadores y el entrenador, Luis Enrique Martínez, de quien espera que tenga el "deseo de continuar" y renovar para seguir buscando ganar más títulos esta temporada, incluida LaLiga Santander y una 'Champions' en la que deben remontar un 4-0 en contra ante el PSG.

"El entrenador sabe lo que quiere, los jugadores sabemos lo que queremos, estamos al mil por mil con él y no lo entendería de otra forma para seguir ganando títulos. No encuentro ninguna duda en el compromiso entre entrenador y jugadores", señaló en atención a los medios tras un acto con Sony.

En este sentido, añadió que confía en que Luis Enrique opte por seguir al frente del equipo y renovar su contrato. "Ojalá tenga el deseo de continuar en este equipo e intentar conseguir títulos como en años anteriores y en éste, también", manifestó.

Además, tras ganar al Atlético de Madrid en el Calderón (1-2) han logrado superar el pequeño bache del 4-0 en París y de la victoria agónica ante el Leganés en casa (2-1). "Tenemos que seguir creciendo, seguimos teniendo opciones en Liga, esa eliminatoria complicada en 'Champions', pero partido a partido y a ver hasta dónde llegamos. La confianza y autoestima debe ser la máxima para intentar conseguir todo", se sinceró.

Y considera que deben intentar ganar siendo fieles a su estilo, no ganando de cualquier manera. "¿El momento de ganar como sea? La situación no es definitiva pero soy de los que piensa que si este equipo gana es 80-90% porque juega mejor que el rival, si no se complica mucho. Es lo que creemos, nuestra forma de hacer, y cuando eso se iguala con el contrario sufrimos. No creo que el estilo o la forma de hacer haya cambiado mucho, en este club siempre será así", argumentó.

Cree que la variante utilizada por Luis Enrique en el Calderón les irá bien de cara al futuro. "Son opciones a utilizar en otros partidos y cosas que entrenamos en los entrenamientos en las semanas anteriores, no sólo para un partido en concreto sino para cuando haya que cambiar una situación que la gente sepa lo que hay que hacer", comentó.

"Para nosotros es normal celebrar un triunfo así de esa manera, un partido siempre complicado como lo fue ayer. No hubo muchas opciones, pero fue muy difícil y ellos siempre lo hacen así, lo llevan al límite para poder superarnos. Ganar en el Calderón tras la última semana era fundamental", manifestó.

En cuanto a la Liga de Campeones, ve posible aunque complicado remontar el cruce de los octavos de final. "Dentro de lo complicado que está por el resultado que tenemos hay que creer, debemos creer que podremos estar cerca de esa eliminatoria. Tenemos argumentos para poner en peligro su clasificación. Un 4-0 es un resultado muy abultado pero pienso que podremos tener alguna opción de entrar en esa eliminatoria y ojalá así sea", auguró.

"Pido respeto para todas las opiniones igual que yo respeto las de los demás. Mi postura siempre ha sido la de no hablar de los árbitros, ni para unas cosas ni para otras, pero poco a decir. Como compañero, respeto al máximo cualquier opinión dentro de lo normal", aseguró sobre el escrito de su compañero Gerard Piqué en Twitter sobre la polémica arbitral en el Villarreal-Real Madrid de anoche.

Preguntado por el hecho de que el árbitro Gil Manzano y sus asistentes salieran del Estadio de la Cerámica con bolsas del Real Madrid, no quiso señalar nada al respecto. "Ni lo sabía, ni nada a comentar. Si salen con esa bolsa, como si hubiera salido con otra. No tengo nada que comentar", aseguró.