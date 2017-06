Insa deja el Levante y se marcha a la Liga malaya: "Un profesional debe estar donde crea que se le valora"

El hasta ahora jugador del Levante UD Natxo Insa ha llegado a un acuerdo este martes con el club granota para la rescisión de su contrato, que en principio le unía a la entidad valenciana hasta junio de 2018, y jugará la campaña que viene en el Johor Southern Tigers malayo, según han informado tanto su club de salida como de destino a través de sendos comunicados.

"Aquí he vivido una temporada de ensueño, muy acorde con mi espíritu de dejarme la piel en el campo, partido a partido. Para mí es un deber mantener en paz mi conciencia. Ese es mi anhelo. Me quedo con el reconocimiento de los aficionados, la confianza del míster y la ayuda de mis compañeros, sin ellos no hubiera podido conseguir esta armonía. Toda ida tiene su vuelta, pero eso espero volver a mi tierra en cuanto se me presente la ocasión idónea. Gracias", finalizó.