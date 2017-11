Isco, sobre Asensio: "Hay que dejar que siga mejorando, que no se le llene la cabeza de pajaritos"

El internacional español y jugador del Real Madrid Isco Alarcón ha pedido "calma" para su compañero Marco Asensio y que se frene la euforia en torno a su figura para que "no se le llene la cabeza de pajaritos", además de reconocer que con Zinédine Zidane se siente "importante dentro del equipo", aunque desea tener "más influencia en el juego".

En este sentido, el malagueño afirmó que ni él ni el balear piensan en poder ganar el Balón de Oro. "Cuando un jugador joven destaca todo el mundo se echa las manos a la cabeza con él, piensa que va a ser Balón de Oro. Él y yo no hablamos de eso, no pensamos que podamos ganarlo en un futuro; trabajamos, intentamos ser mejores cada día para ayudar al equipo cuando lo necesite. Eso es en lo que pensamos", destacó.

Sobre su labor en el Madrid, Isco confesó que quiere tener todavía más incidencia en el juego. "Soy joven todavía, tengo 25 años, me queda mucho por mejorar", dijo. "Me gustaría tener más influencia en el juego, meter más goles, dar más asistencias", añadió, antes de reconocer que con Zinédine Zidane se siente más importante.

"Me siento importante dentro del equipo, estoy metiendo goles, dando asistencias... La confianza hace que seas mejor, que intentes cosas que quizás en otro momento no intentabas. Zidane me está dando más libertad que cuando llegué. Quizás este año he dado un paso adelante en lo físico también, me encuentro muy bien y estoy prácticamente todo el partido corriendo. Pero es más mental", prosiguió.