Iturra: "El Málaga no armó su plantilla para estar peleando ahí abajo"

El centrocampista chileno Manuel Iturra, refuerzo invernal del Málaga, reconoció sentir "mucha emoción" por volver al club donde pasó "el mejor año futbolística y personalmente" de su carrera y se mostró con plena confianza de la permanencia de un equipo que no se construyó "para estar peleando ahí abajo".

Ahora, el equipo andaluz está en una situación complicada, pero el mediocentro confía en la permanencia. "Si no pensara eso no estaría aquí, me hubiera quedado tranquilamente en México. Seguía con mi contrato, querían que siguiera ahí, entonces imagínense si no creyera en mis compañeros, en la plantilla, en la afición, no estaría acá, me quedo allá tan campante", remarcó.