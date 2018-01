Jairo: "El club apostó fuerte por mí"

El nuevo jugador de la UD Las Palmas, Jairo Samperio, ha agradecido que el club canario haya apostado "fuerte" por él, y se ha mostrado feliz de volver a una liga tan "exigente" como la española y convencido de poder conseguir "el objetivo de la permanencia".

El extremo cántabro, que llega como cedido por el Mainz 05 alemán, afirmó que llega en forma. "Me encuentro muy bien, aunque no haya jugado muchos minutos, he entrenado a un nivel alto. Estoy muy ilusionado de volver a una liga tan exigente como la de España" manifestó.