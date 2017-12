Javi Calleja: "No me ha parecido roja, es más fácil expulsar a un jugador joven"

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, señaló como clave el momento de la expulsión de Raba por una entrada a Busquets que no le pareció de "roja" en el duelo de este domingo ante el FC Barcelona, donde tenían al rival controlado hasta ese minuto 60 en el que se quedaron con uno menos, para irse sin "recompensa" de un buen partido.

El técnico local se centró en esa acción y aseguró que el árbitro no hubiera tenido la misma contundencia para expulsar a un jugador del Barça. "No la he visto (en televisión). En el campo no me ha parecido roja, me ha parecido que llega tarde, pero lo que hubiera pasado si la entrada fuera al revés es que no hay expulsión. Es una entrada dura pero no sé si merecedora de roja", apuntó.