Javier Tebas: "No sabía que una sanción en el Mundial de Clubes pudiese afectar a LaLiga"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció que está "sorprendido" por la norma del Mundial de Clubes de la FIFA por la que un jugador expulsado en la final o el tercer y cuarto puesto lo arrastraría a su siguiente partido oficial, que en el caso del Real Madrid sería el Clásico del 23 de diciembre ante el FC Barcelona, y que en su caso no conocía.

"Estoy sorprendido, no lo sabía, no me conozco las normas del Mundialito, pero no está bien, deben ser competiciones absolutamente independientes", valoró Tebas este miércoles tras acudir en Sevilla a la Gala de los Premios DEX de 'ElDesmarque'.