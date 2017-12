Jémez: "Si siguen sin entrenador hay muchas posibilidades de que acabe en Las Palmas"

El técnico español Paco Jémez ha asegurado que "hay muchas posibilidades de que acabe en Las Palmas si siguen sin entrenador" de cara a la segunda vuelta, ya que cree que "hay tiempo para ponerse manos a la obra", a la vez que puntualizó que tiene "muchas ofertas de fuera" del fútbol español.

"Todo el mundo me dice que no vaya a Las Palmas porque es una locura y si al final decido ir es más un reto personal porque es algo que no es nuevo para mí. Es posible salvarse, cuando estuve en el Rayo teníamos que hacer una segunda vuelta de UEFA y lo logramos", comentó el extécnico franjirrojo.