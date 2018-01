Jémez: "El vestuario parece un velatorio"

El entrenador de la UD Las Palmas, Paco Jémez, ha asegurado que su vestuario parecía un "velatorio", después de la dura derrota que han cosechado frente al Girona (6-0), y pidió disculpas, depurando responsabilidades en su figura, ya que entiende que es más "demérito" suyo que de sus jugadores.

"Pedimos disculpas, hemos hecho ver lo que sucede en el vestuario, que no parece un vestuario, parece un velatorio. Gente llorando, gente que le importa mucho lo que está pasando, gente que ha pasado vergüenza, como lo he pasado yo. Debo decirle a la afición que vamos a seguir adelante, vamos a seguir peleando, que necesitamos su ayuda", confesó Jémez en rueda de prensa.

Después de la goleada ante el cuadro albirrojo, que les hunde más en la tabla de LaLiga Santander, el entrenador canario ha restado responsabilidades a sus jugadores y ha optado por centrar las críticas en su figura. "Al buscar una cosa, no solo no la hemos encontrado, sino que hemos encontrado otra distinta", advirtió.

"Quiero que entiendan que hoy, este resultado es el que es por más por demérito mío que por demérito de los jugadores, es decir, les he hecho jugar de una manera para la que, a lo mejor, todavía no están preparados. Es un hecho que, si hubiéramos jugado de otra manera, no habríamos encajado tantos goles y no es tanto responsabilidad de ellos como mía", insistió.