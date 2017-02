Jordi Alba: "Luis Enrique es el mejor entrenador que podría tener el Barça"

El jugador del FC Barcelona Jordi Alba afirmó este miércoles que Luis Enrique es "el mejor entrenador que podría tener" el equipo blaugrana, y añadió que la plantilla está "a muerte" con él, y él mismo ha "mejorado muchas cosas" como futbolista gracias a las instrucciones del técnico asturiano.

"Luis Enrique lleva tres años magníficos aquí, vamos a muerte con él. Es el mejor entrenador que podría tener el Barça. A mí, personalmente, me ha ayudado mucho, he mejorado muchas cosas con él. Cuando perdemos, igual que cuando ganamos, es por todos, es responsabilidad de todos", dijo el azulgrana en un acto en L'Hospitalet, donde inauguró la 'Escuela de fútbol tecnificación Jordi Alba'.

El lateral internacional cree que, aunque "queda mucha Liga", no pueden "fallar más", y aseguró que tienen "opciones de ganarla". "Queda mucha Liga, pero no podemos fallar más. Estamos vivos, y estamos convencidos de que si hacemos las cosas bien, tendremos opciones de ganarla. Aunque no dependemos totalmente de nosotros, sí dependemos de ganar cada partido. El equipo mentalmente está muy fuerte, con ganas de sacar esto adelante y seguir mejorando", apuntó.

Respecto a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones frente al PSG, en el que arrancarán con un resultado desfavorable de 4-0, Alba manifestó que se ven "capaces de todo". "Nos vemos capaces de todo, de luchar por todo", comentó Alba.

"Sabemos que es difícil remontar, pero todo dependerá de cómo salgamos. Si podemos marcar uno o dos goles rápidos, será importante. Si ellos nos marcaron cuatro goles, nosotros también podemos hacerlo. Hemos ganado por goleada en nuestro estadio en grandes citas otras veces", concluyó.