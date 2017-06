Jordi Cruyff: "Si me siento en un banquillo, buscarán comparaciones y no las podré ganar nunca"

El exjugador del FC Barcelona Jordi Cruyff afirmó que "nunca podrá" ganar las comparaciones con su padre Johan Cruyff si se sienta en un banquillo como entrenador, y desmintió que haya alcanzado un acuerdo con el club azulgrana para integrar la Dirección Deportiva encabezada por Robert Fernández.

"Si me siento en un banquillo, la gente buscará comparaciones y estas comparaciones no las podré ganar nunca. Tendría que buscar el lugar adecuado dónde la gente me conozca, me proteja, me cuiden. Dónde estoy ahora me han cuidado de 10. Si me lanzo alguna vez al banquillo, me gustaría que fuese aquí, pero la decisión no está tomada", dijo en declaraciones a Esports COPE que recoge Europa Press.