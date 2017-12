Jorge Jesus: "No es el partido del año"

El entrenador del Sporting CP, Jorge Jesus, ha señalado este lunes que el partido ante el FC Barcelona de este martes en el Camp Nou no es "el partido del año" para ellos pese a que se juegan la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, y ha comentado que tienen dos planes de partido en función de si juega o no juega Messi.

"Este no es el partido del año. El partido del año sería si estuviésemos en la final de la 'Champions'. Vamos a jugar como jugamos en Lisboa, sin complejo alguno y acreditando aquello que somos capaces de hacer", aseguró en rueda de prensa.

Para acceder a los octavos necesitan ganar y que la Juventus no venza a Olympiacos. "Estamos en un grupo de alto nivel y mañana tenemos un partido que nos puede dar una posibilidad, a pesar de que dependemos de terceros", reconoció el técnico, que celebró llegar vivos a la última jornada de la fase de grupos.

"No hemos tenido mucho tiempo para preparar el partido, sólo hemos entrenado hoy mismo. Un entrenamiento para prepararnos, nuestras ideas no se salen mucho de lo que hicimos en Lisboa. Tenemos un plan A y plan B, por si juega el Barça con o sin Messi, pero no vamos a inventar nada", comentó.