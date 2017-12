Josu Urrutia: "Lo que interesa es que el Athletic sea competitivo de una forma u otra"

El presidente del Athletic Club de Bilbao, Josu Urrutia, dejó claro que lo que le "interesa" es que el primer equipo "sea competitivo de una forma u otra" y recordó la importancia de dar apoyo a un equipo que en los últimos años les ha estado dando "buenos resultados".

"Lo que interesa es que el equipo sea competitivo de una forma u otra y que sea mejor que el rival. No hemos tenido una continuidad en el rendimiento y veo trabajar al equipo y al técnico en esa línea", expresó este miércoles Urrutia ante los medios preguntado por si le gustaba el fútbol de los de José Ángel Ziganda.

"Es normal que cuando los resultados no van saliendo y el juego no es bueno haya cierta inquietud, pero también hay que mantener la confianza y respaldar a este equipo cuando después de cinco años dando un buen resultado y ahora no pasa un buen momento, necesita que lo acompañes", comentó.