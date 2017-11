Juan Luis Larrea: "Mi relación con Villar es normal, no hemos roto la amistad"

Juan Luis Larrea, presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), afirmó que mantiene "una relación normal" con Ángel María Villar, con el que no ha "roto la amistad", y que bajo su dirección están tratando de "normalizar" la situación en el organismo, mientras que puntualizó que la "idea" es centralizar todo el sistema VAR que se pondrá en funcionamiento el año que viene en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

"La relación con Villar es normal, no voy a decir ni siquiera distante. Él está fuera y yo supliendo su función y no tenemos relación del día a día, pero ni él ha roto la amistad conmigo ni yo con él", señaló Larrea a los medios tras acudir a Sevilla a la presentación del programa 'Club Salud' de la Real Federación Andaluza de Fútbol.

El dirigente descartó cualquier polémica con el inhabilitado dirigente, que no pudo entrar esta semana en su despacho cuando acudió a la RFEF. "No estaba yo y el despacho estaba cerrado, pero no había ninguna cadena como he leído. Anduvo por la casa, pero yo no estaba y no puedo deciros más", zanjó.