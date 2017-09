Juan Ramón Muñiz: "Los equipos que ganan al Real Madrid es porque hacen un gran partido"

El entrenador del Levante UD, Juan Ramón López Muñiz, dejó claro que la única manera para ganar al Real Madrid este sábado en el estadio Santiago Bernabéu será haciendo "un gran partido", y que la misión durante todo el año de su equipo debe ser el de "competir" sin importar cuál sea el escenario.

El asturiano tiene claro que se enfrentan "a uno de los mejores equipos del mundo". "Pero no me gusta ir a los sitios pensando a quién me voy a enfrentar", advirtió. "Tenemos la máxima ilusión", aseveró a continuación.