Juanfran: "Que el Barça se interese por ti es la leche, pero acabaré la temporada en el Deportivo"

El defensa del RC Deportivo Juanfran Moreno ha asegurado que es "un halago" que el FC Barcelona se haya fijado en él para suplir la baja del lesionado Aleix Vidal en el lateral derecho, pero ha afirmado que terminará la temporada en el conjunto gallego, ya que sería "muy injusto" dejar el cuadro coruñés a mitad de temporada.

"Es un halago, la leche, que se interese por ti un equipo como el Barcelona, pero puedo decir que la temporada la voy a acabar seguro en el Deportivo. No era el momento en enero, y mucho menos ahora, para hablar de irse a un lado o a otro", declaró ante los medios de comunicación.

En este sentido, confirmó que hubo "interés" aunque no "oferta formal" por parte del club catalán. "Oferta formal no ha habido, ha habido interés. Tanto el club como yo sabíamos que había interés. El Barça parece que ha decidido no firmar, tiene toda la pinta. Seguramente se hayan fijado en otros jugadores, pero vinieron para decírmelo, para ver qué opinión tenía", señaló.

"Estuve tranquilo porque mi intención nunca ha sido salir. En enero tuve una oferta muy buena económicamente, pero mi intención no era salir, y mucho menos a finales de febrero, en una situación muy complicada para el Deportivo. Creo que hubiera sido muy injusto con el Deportivo. Lo tomé como un orgullo, se habla bien de ti", prosiguió.

El madrileño, que cuenta con una cláusula de rescisión de ocho millones, espera firmar con la entidad blanquiazul en verano y llegar a un acuerdo con el Watford, club que le ha cedido a los gallegos. "El barco llega en verano a puerto y luego lo más normal es que renueve aquí más años. Estoy muy contento de que un equipo así se fije en mí, es gracias a que algo estamos haciendo bien; los compañeros me están ayudando a hacer las cosas bien", afirmó, explicando que cuenta con una cláusula por partidos para el Deportivo, y que el pago del fichaje podría fraccionarse hasta 2020.

"PEPE MEL NOS HA DADO MUCHA CONFIANZA"

Por otra parte, apuntó a la importancia de ganar este miércoles al Real Betis, en el partido aplazado por la caída de parte de la cubierta de Riazor. "Nos juntaríamos con Málaga y Betis en puntos. En casa tenemos que volver a ganar, que no lo hacemos desde Osasuna", dijo.

"Necesitábamos ganar, fuera de casa también, hemos dado un paso adelante para estar más tranquilos y para la permanencia. El miércoles tenemos un partido importantísimo para dar un paso mucho más grande aún. No fue un partido brillante, pero el equipo supo sufrir, estar junto, cosas que otras veces no hemos sabido hacer", señaló sobre el duelo ante el Sporting en El Molinón (0-1).

Sobre la llegada de Pepe Mel al banquillo, confesó que su trabajo fue más "mental" que futbolístico. "El míster nos ha quitado la venda que hacía que alguno se creyera peor de lo que era. Hay jugadores para cosas mayores, siempre lo hemos dicho pero nunca lo hemos creído. Ahora estamos creyendo más, siendo más valientes y recuperando jugadores importantes", expresó.

"Los equipos de Pepe Mel siempre se caracterizan por jugar bien al fútbol; son equipos muy vistosos, muy alegres. Seguramente, poco a poco iremos captando su idea. Mentalmente nos ha dado mucha confianza. La entrada de Pedro -Mosquera- ha sido el gran cambio, y Fayçal, que nos aporta muchas cosas", continuó.

Además, no restó méritos al extécnico Gaizka Garitano. "Ahora no vamos a menospreciar el trabajo que llevábamos hecho. Era bueno, pero no se conseguían resultados positivos. Con los retoques del nuevo entrenador hemos hecho dos partidos buenos; contra el Atlético de Madrid conseguimos un empate que parecía fácil, y mira al Valencia lo que le costó hacerle ocasiones", manifestó.

Por último, deseó suerte a Víctor Sánchez del Amo, exentrenador de los gallegos, a partir del miércoles. "La rivalidad es sana. A Víctor le deseamos siempre lo mejor porque aquí lo dio todo y fue un gran profesional, pero esta semana queremos ganarle como sea. Luego, que le vaya bien", concluyó.