Juanfran Torres: "Dije que Riazor sería un punto de inflexión y lo está siendo"

El lateral del Atlético de Madrid Juanfran Torres aseguró que espera "volver pronto" a las órdenes de Diego Pablo Simeone para echar una mano a un equipo que ha ratificado "el punto de inflexión" que el notó tras la victoria en Riazor y que siempre es "positivo".

"Me encuentro muy bien y espero volver pronto. Cuando estás lesionado, estás deseando volver y más tras lo del año pasado que lo pasé mal por la lesión del cuádriceps y estuvo mucho tiempo y no pude volver al final de temporada porque recaí. Ahora no y voy a volver lo antes posible, voy poco a poco y cada día vamos viendo sensaciones", señaló Juanfran ante los medios este jueves.