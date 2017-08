Keylor Navas: "Ambos equipos nos conocemos y todo se definirá en pequeños detalles"

El portero del Real Madrid Keylor Navas ha definido la ida de la Supercopa de España, que se disputará ante el FC Barcelona este domingo en el Camp Nou, como un encuentro muy igualado en el que no habrá "muchos secretos" y que se definirá por "pequeños detalles", y ha afirmado que la ausencia del brasileño Neymar no reducirá el peligro del conjunto azulgrana.

Navas explicó que en el Real Madrid "te educan para ganar" y que, por ello, si te cambia la mentalidad no puedes jugar "en el mejor club del mundo". "Yo creo que uno juega para ganar. En el momento en que su mentalidad cambie ya no va a poder formar parte de los mejores equipos y menos del mejor del mundo. Aquí te educan para ganar, aquí vale ganar y nada más que ganar", apuntilló.

Preguntado por la baja de Neymar, Keylor Navas no quiso mostrarse confiado ante un Barça que "no es más débil ahora" y que tiene "jugadores para suplirlo". "Para nadie es un secreto el talento que tiene Neymar, sin duda es uno de los mejores jugadores del mundo, pero nosotros no podemos caer en esa mentalidad de que el Barça es más débil porque no tiene a Neymar porque tiene grandes jugadores para suplirlo y el que vaya a jugar en su posición tiene las mismas ganas de jugar bien y de esforzarse. No creo que ahora el Barça sea mas débil", aclaró.