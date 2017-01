Keylor Navas: "Me gustaría retirarme en el Real Madrid"

El portero del Real Madrid Keylor Navas aseguró que le gustaría retirarse en el conjunto blanco dentro de muchos años, además de defender la actitud de su compañero y capitán Sergio Ramos, quien siempre "pone el pecho para que le peguen las balas" tras el incidente acontecido en Sevilla en el partido de Copa del Rey.

"La afición del Real Madrid siempre me ha querido, intento devolverlo con trabajo", dijo el costarricense en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena Ser. "Solo puedo pedir salud y estar muchos años en el Madrid. Sé en el club en el que estoy, aquí están los mejores del mundo. Me gustaría retirarme en el Real Madrid", dijo Navas.

El cancerbero internacional aseguró que "no" piensa bajar los brazos si llega otro portero este verano. "Estaré a tope, trabajando al máximo como lo estoy ahora y aprendiendo de quien sea. "Puedo aprender como lo hago con Kiko Casilla o Rubén Yañez. Yo puedo aprender de De Gea por la tele... y de Courtois, de Buffon ¡de todos! No me considero indiscutible en el Real Madrid", zanjó en este sentido.

Preguntado por el momento del equipo, el costarricense dijo que están "fuertes" y con "ganas". "Cuando equipo y afición hemos estado unidos el equipo ha sido mucho más fuerte. Zidane ha dado en la clave y tiene a toda la plantilla entrenando a full", manifestó el meta madridista, que salió en defensa de dos de sus compañeros: Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos.

"Cristiano Ronaldo quiere a toda la afición y él sabe que la afición le apoya (...) y sobre Ramos es un "capitán excelente". "Siempre pone el pecho para que le peguen las balas. He visto a Sergio Ramos hasta cantar el himno del Sevilla. Ramos le tiene mucho aprecio al Sevilla", recordó sobre el '4' blanco tras la celebración de su gol en el Sánchez Pizjuán.

Además, en otro orden de cosas, Keylor reconoció que su relación con Casilla es "muy buena" porque "más allá de futbolistas" son "seres humanos" y explicó que Florentino Pérez hizo realidad su sueño. "¿Qué más le puedo pedir a la vida?", sentenció.