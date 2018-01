Klopp, sobre la publicidad de Nike sobre Coutinho y el Barcelona: "No hay nada que me interese menos"

El entrenador del Liverpool, Juergen Klopp, se mostró impertérrito el martes ante una publicidad errónea de la firma deportiva Nike que generó especulaciones sobre el futuro de Philippe Coutinho, después de que usase su nombre para promocionar la indumentaria del FC Barcelona.

"Escuché algo de eso. No hay cosa en el mundo que me interese menos. Pero alguien me contó y pensé 'guau'. Gran historia", declaró Klopp tras la victoria del Liverpool 2-1 sobre el Burnley en la Liga Premier.