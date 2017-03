Koke: "Ojalá podamos cerrar el Calderón con la primera Champions"

El jugador del Atlético de Madrid Jorge 'Koke' Resurrección declaró este miércoles su deseo de dar al Vicente Calderón una despedida por todo lo alto con la consecución del primer gran título europeo, la Liga de Campeones, para las vitrinas del conjunto colchonero.

"Te vas con la tristeza de acabar en el Calderón pero nos queda la ilusion de comenzar algo nuevo y emocionante para el club. La primera 'Champions' es todo lo que queremos todos los aficionados, los jugadores y ojalá podamos cerrar el Calderón con ese gran título que todos queremos", valoró Koke en una entrevista a la página web de LaLiga.

El canterano rojiblanco recordó en esta entrevista su llegada al primer equipo y su debut como jugador en el Vicente Calderón, en noviembre de 2009, donde su equipo no pudo pasar del empate. "No fue mi debut soñado, empatamos a dos, pero estoy contento de haber debutado en el Calderón. Siempre lo soñé y he tenido la fortuna de poder lograrlo, estaba nervioso pero con muchas ganas de hacerlo bien", apuntó.

Además, Koke resaltó lo que significa para él jugar en el estadio que antes visitaba como aficionado, aunque para él "es un sentimiento casi inexplicable". El madrileño afronta el futuro con ambición y pensando solo en rojiblanco. "Una vez que estas ahí, quieres jugar mucho más y si puedes estar toda la vida mucho mejor", admitió.

"Cuando eres pequeñito siempre sueñas con llegar a lo más alto en el equipo de tu vida. Naces siendo del Atlético. Todos los días que salgo se me ponen los pelos de punta, hace nada estaba yo ahí animando y eso me da mucha fuerza para salir y dar todo lo que tengo", confesó.

El mediocentro colchonero puso mucho énfasis en la "tristeza" que supone abandonar el estadio del Manzanares para los aficionados, aunque valora positivamente el "salto de calidad" que dará el club con el Wanda Metropolitano.

"Es un poco triste, solo he vivido en un estadio, todo va a cambiar para la gente. No pensamos en el último partido, te vas con tristeza pero con la ilusión de algo nuevo y emocionante para el club. Hay un proyecto muy bonito, gente joven que se adapta a lo que es el Atlético, a ser un hombre en el campo como nos pide Simeone", reconoció.

Sobre el futuro del técnico argentino, Koke recomendó a la gente "estar tranquila" y no poner a nadie "por encima del club y de la gente, que son los que tienen que seguir adelante". "Simeone tiene un contrato hasta 2018, quiere seguir y cumplirlo", recordó.

"Yo creo que son etapas, no hay que depender de ninguna persona, ni de mí, ni de Torres, ni de Gabi, nadie tiene que estar por encima del club, de la gente, que es lo que tiene que ir hacia delante", argumentó.

Finalmente, Koke espera "disfrutar al máximo" del tiempo que le queda al estadio Vicente Calderón y llenar su palmarés personal de la mano del Atlético. "Quiero ganar muchos títulos, todo mi trabajo desde los seis años ha dado frutos. Tengo muchos sueños por cumplir y ojalá podamos cerrar estos 50 años del Calderón con esa primera Champions", insistió.