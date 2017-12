Kovacic: "Icardi seguro que nos puede ayudar"

El centrocampista croata Mateo Kovacic ha reivindicado que Karim Benzema es "el mejor delantero del mundo", pero no ha cerrado la puerta en el mercado invernal a la llegada de su excompañero en el Inter Mauro Icardi, al que ha destacado como "un jugador muy bueno que marca muchos goles" y que "seguro que puede ayudar" si llega al club blanco.

"Plantilla no falta seguro porque tenemos la mejor de Europa (...) He jugado con Mauro tres años y es un jugador muy bueno que marca muchos goles. Está haciendo una temporada muy buena, pero tenemos al mejor delantero del mundo que es Karim. Icardi seguro que nos puede ayudar, pero los fichajes no son cosa mía", explicó Kovacic en rueda de prensa.