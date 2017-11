Kroos, disponible para el amistoso de Alemania ante Inglaterra

El futbolista del Real Madrid Toni Kroos volvió a entrenarse este jueves con normalidad junto al resto de integrantes de la selección alemana tras superar un virus intestinal y podrá jugar este viernes ante Inglaterra en un amistoso de cara al Mundial de Rusia 2018.

El centrocampista se ejercitó junto a sus compañeros en la sesión física que la 'Mannschaft' realizó en Berlín. El miércoles no participó en el entrenamiento por un virus estomacal.

Su rápida recuperación, no obstante, no le garantiza la presencia en el once titular que se enfrentará a Inglaterra, dado que el seleccionador Joachim Löw prefiere ser conservador y confirmar que la salud del jugador evoluciona favorablemente. "Todavía está afectado por el problema intestinal", indicó el técnico en rueda de prensa.