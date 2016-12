LaLiga denuncia ante la RFEF la pancarta y cánticos ofensivos hacia el Espanyol en el Camp Nou

LaLiga ha enviado este miércoles un escrito de denuncia al Comité de Competición y a la Comisión Antiviolencia de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con todos los cánticos ofensivos proferidos por el 'Espacio de Animación' del Camp Nou hacia el RCD Espanyol, así como la pancarta desplegada, durante el derbi catalán del pasado domingo para que la federación estudie el caso.

En el escrito del organismo se incluyen hasta diez denuncias, nueve producidas por distintos cánticos, como 'Odio al Espanyol' o 'Periquitos bastardos', o proclamas y una por la pancarta con el lema 'RCDE Primer negocio chino sin final feliz' exhibida durante aproximadamente un minuto cuando el derbi llegó al minuto 73 de partido.

Además, LaLiga recalca que estos cánticos ofensivos fueron siempre proferidos desde el 'Espacio de Animación' y por los distintos grupos de animación del FC Barcelona, ahora reunificados y unidos en esa zona del Gol Nord del Camp Nou.

No obstante, el escrito también manifiesta que el FC Barcelona condenó públicamente a través de un comunicado y en su página web lo sucedido, reconociendo además "la veracidad de los hechos". Por otra parte, destaca que el comportamiento del resto de espectadores fue "absolutamente correcto" y que los cánticos siempre se produjeron en ese lugar.

Tanto el club azulgrana el pasado lunes tras su Junta Directiva, como el propio presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, en rueda de prensa, pidieron perdón al RCD Espanyol.

"Lamentamos mucho lo sucedido, no queremos los cánticos y la pancarta que se vieron, no queremos eso para el Barça. Hicimos un comunicado lamentando la situación. Si alguien se ha visto ofendido pedimos disculpas. Se trabaja en ello, hay tres miembros del Espacio con expediente, uno expulsado tres partidos. Lo lamentamos mucho y pedimos perdón, esperamos que no vuelva a pasar", apuntó.