LaLiga confirma que aplaza el partido entre Celta y Real Madrid

" LaLiga propondrá posibles fechas para disputar el citado partido escuchando la opinión de los clubes y los operadores de televisión, para que el presidente de la RFEF decida, como indica el procedimiento del reglamento federativo de acuerdo a los artículos 239, 240 y 241 para fijar la fecha de un partido aplazado, y que habitualmente delega en el Comité de Competición", informa.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, confirmó este sábado que el partido, de la jornada 21 de LaLiga Santander, no podría disputarse por motivos de "seguridad". " Esta noche el temporal fue muy severo, levantó la cubierta, una de las chapas; los bomberos no pueden acceder para arreglarlo. El campo no está en condiciones y vamos a primar la seguridad, en estas condiciones no se puede jugar mañana", señaló en declaraciones a Radio Marca recogidas por Europa Press.