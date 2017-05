Laporta: "Esta Junta se dedica a intoxicar y a manipular"

El expresidente del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que la actual Junta Directiva del club, presidida por Josep Maria Bartomeu, no merece continuar porque se dedica a "intoxicar y a manipular", en referencia a la acción social de responsabilidad que propusieron en su contra y que ha quedado sin fundamentos por vía judicial, mientras que lamenta y no se alegra la detención de Sandro Rosell por posible blanqueo de capital ya que "daña" la imagen de la entidad.

Precisamente sobre Rosell y su detención fue claro. "Nunca me alegro de las desgracias de los demás aunque me hayan hecho daño. Me sabe mal cuando pienso en su familia e hijos. Y también me sabe mal porque afecta y perjudica la imagen del Barça. Se veía venir desde hace tiempo", avisó.